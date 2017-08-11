В Бангладеш летевший на свадьбу вертолет по ошибке приземлился в тюрьме

Вертолет с летевшими на свадьбу гостями по ошибке приземлился на территории тюрьмы строгого режима Кашимпур в Бангладеш. об этом пишет местное издание Dhaka Tribune.

Охранники быстро окружили вертолет, предположив готовящийся побег кого-то из заключенных. Они допросили пилота и участников свадебной церемонии, после чего отпустили их.

Представитель тюрьмы подтвердил факт нарушения, компания Meghna Aviation, которой принадлежит вертолет, извинилась перед властями. Однако пилот выдвинул свою версию произошедшего, заявив, что приземлился на расстоянии километра от режимного объекта, поскольку запланированное место посадки оказалось затоплено.

12 апреля в тюрьме Кашимпур были казнены двое из трех исламистов, забросавших гранатами британского посла в 2004 году. В результате дипломат был ранен осколком в ногу, два человека погибли, более 50 пострадали.

21 февраля 2016 года супруга лидера греческой террористической организации «Революционная борьба» попыталась захватить вертолет и организовать побег супруга, который находится в тюрьме Коридаллос в Афинах.