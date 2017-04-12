В Бангладеш казнили трех исламистов за покушение на британского посла

В Бангладеш приведен в исполнение смертный приговор трем исламистам, напавшим в 2004 году на британского посла. Об этом сообщает Reuters.

Лидер террористической организации «Харкат-уль-Джихад аль-Ислами» Муфти Абдул Ханнан и его подчиненный Шариф Шахедул были повешены в тюрьме города Кашимпур. Третий боевик, Делвар Хусейн, казнен в центральной тюрьме города Силхет.

Приговор им был вынесен в 2008 году. В начале 2017 года президент Бангладеш Абдул Хамид отклонил их прошение о помиловании, после чего Верховный суд подтвердил приговор.

Покушение на британского посла Анвара Чхоудхари произошло 21 мая 2004 года. Чхоудхари — этнический бангладешец, семья которого переехала в Соединенное Королевство, когда он был еще ребенком, — посетил пятничную молитву в своем родном городе Силхет. Когда он вышел из мечети, группа боевиков забросала его гранатами. В результате дипломат был ранен осколком в ногу, два человека погибли, более 50 пострадали.