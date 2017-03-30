Восемь исламистов подорвали себя гранатой в Бангладеш

В Бангладеш восемь исламистов подорвали себя гранатой, оказавшись в безвыходном положении. Об этом сообщает Reuters.

В ходе спецоперации полиция в среду, 29 марта, окружила дом в городе Назирпур, где скрывались боевики. Стражи порядка предложили джихадистам сдаться, но те вместо этого собрались вместе и взорвали гранату. Погибли восемь человек, включая одну женщину.

В понедельник, 27 марта, бангладешский спецназ уничтожил убежище боевиков в городе Силхет, ликвидировав четырех исламистов.

Несколькими днями ранее шесть человек, включая двух полицейских, погибли во время осады дома в Силхете, еще 40 человек получили ранения. Это произошло после того, как двое боевиков, пытаясь прорвать оцепление снаружи, привели в действие взрывные устройства рядом с полицейским кордоном и собравшейся за ним толпой. Ответственность за себя взяло «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).