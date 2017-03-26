В Бангладеш в ходе штурма укрытия исламистов погибли 6 человек

В результате двух взрывов в Бангладеш погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое полицейских, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Еще более 40 человек получили ранения. Среди них — около десятка военнослужащих и сотрудников сил правопорядка.

Взрывы произошли, когда отряд силовиков в северо-восточном районе Силхет штурмовал конспиративную квартиру местной исламистской группировки, присягнувшей на верность «Исламскому государству». Она ответственна за нападение на кафе в июле 2016 года, в ходе которого погибли 22 человека, в основном иностранцы.

В ходе спецоперации из пятиэтажного здания были эвакуированы все находившиеся там 78 человек.

За день до этого террорист-смертник подорвал себя на КПП возле главного аэропорта страны.

«Исламское государство» в России включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.