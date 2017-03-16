Два террориста-смертника подорвали себя в Бангладеш

Два террориста-смертника подорвались в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш, не желая сдаваться полиции. Об этом сообщает Yahoo News.

По словам Санвара Хоссейна, заместителя комиссара контртеррористического подразделения, боевики привели в действие взрывные устройства на лестнице здания убежища. В результате самоподрыва фрагменты тел оказались разбросаны в радиусе 30 метров. Полиция сообщает о гибели шести человек, включая ребенка; двое патрульных были ранены.

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Сотрудники службы безопасности окружили убежище исламистов после перестрелки между предполагаемыми террористами и патрульными, которая произошла в среду, 15 марта.

Глава полицейского управления города Читтагонг Шахидул Хак (Shahidul Haque) заявил, что все джихадисты принадлежали к новому подразделению местной экстремистской группировки «Джамаат-ул-Муджахидин», которая обвиняется в серии террористических атак, в том числе и на кафе в столице страны Дакке, где погибло 22 человека.

Группировка «Джамаат-ул-Муджахидин» обвиняется в нападениях на религиозные меньшинства и иностранных граждан на территории государства. Власти Бангладеш отвергают причастность террористической организации «Исламское государство » (ИГ, запрещено в России) к этим преступлениям.