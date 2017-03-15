В Бангладеш произошло столкновение между полицией и демонстрантами

В Бангладеш полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, окруживших здание министерства энергетики. Об этом сообщает Reuters.

Манифестанты выступали против предстоящего повышения цен на газ. Начиная с этого месяца, тариф возрастет на 22,7 процента — это уже второй скачок за последние два года.

По информации представителей властей, активисты из левых партий кидали кирпичи и крушили машины в попытке проникнуть в здание ведомства. В ходе конфликта пострадали семь полицейских и около 50 активистов.

«У нас была мирная демонстрация. Мы в шоке от действий полиции, — заявил Рахин Хоссейн Принц (Ruhin Hossain Prince), лидер Коммунистической партии Бангладеш. — Многие из наших сторонников были арестованы». Однако, по сообщению представителя полицейского департамента Абула Хассана, задержанных среди протестующих нет.

Как отмечает агентство, государство также планирует повысить тарифы на электричество и сократить выплату субсидий, что вызывает рост недовольства среди населения. Согласно информации Всемирного банка, в Бангладеш проживает более 160 миллионов человек. Более 13 процентов находятся за чертой бедности.