Правозащитники испугались выдачи замуж новорожденных девочек из Бангладеш

Новый закон по борьбе с детскими браками, принимаемый властями Бангладеш, по сути снимает все возрастные органичения на замужество. Об этом сообщает The Independent.

Закон об ограничении детских браков, который еще должен быть подписан президентом, устанавливает брачный возраст в 18 лет для женщин и 21 год для мужчин, однако опасение правозащитников вызвали оговорки в нормативном акте. В тексте документа говорится, что из установленных лимитов могут быть сделаны исключения в «особых случаях» или тогда, когда они отвечают интересам несовершеннолетней стороны.

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Организация Girls not Brides («Не невесты, а девочки») обращает внимание, что не приведено примеров особых случаев, что может дать широкий простор судебному произволу и по факту позволяет отдавать девочек замуж практически с рождения. «Мы обеспокоены тем, что закон дает дорогу злоупотреблениям, узаконивает половую связь с лицами, не достигшими возраста согласия, и поощряет практику вступления в брак с детьми в стране, где число таких браков одно из самых высоких в мире», — заявили представители организации в открытом заявлении. С критикой выступила и организация Human Rights Watch.

Бангладеш занимает второе место в мире по числу детских браков: 52 процента жителей страны к 18 годам уже состоят в брачных отношениях, 18 процентов граждан женятся или выходят замуж уже к 15 годам.