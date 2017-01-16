Мир
 
Хотите видеть только хорошие новости?

В Бангладеш 26 спецназовцев отправили на виселицу

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото

В Бангладеш к смертной казни через повешение приговорили 26 бойцов спецназа, признанных виновными в политических убийствах. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Еще девять человек получили различные тюремные сроки — от 7 до 17 лет. В общей сложности по делу проходят 35 военнослужащих: 23 из них удалось задержать, остальные пока находятся на свободе. Среди осужденных на смерть — Тарек Саид, командир батальона быстрого реагирования, зять одного из министров Бангладеш.

Как установил суд, политик Нур Хусейн, принадлежащий к правящей левоцентристской «Лига Авами», нанял бойцов батальона, чтобы устранить своего политического соперника Назрула Ислама и четверых его помощников. Операция прошла успешно: спецназовцы похитили всех, кого им заказали, попутно прихватив двух свидетелей. Всех похищенных позже убили, их тела сбросили в реку.

«Лига Авами» — одна из старейших партий страны, у власти с 2009 года. Националисты, находящиеся в оппозиции, обвиняют руководство партии и лично премьер-министра Шейх Хасину Вазед в том, что те санкционируют тайные расправы с неугодными политиками. «Лига Авами» отрицает все обвинения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bangladesh to hang 26 elite security team members hired by politician to kidnap and kill rivals
Полиция Бангладеш уничтожила лидера местных боевиков ИГ
Спецслужбы Бангладеш застрелили девять исламистов
В Бангладеш запретили исламский телеканал
Последние новости
Украина переориентирует поезда с России на Европу
Девушка Sasha basya обвинила пользователей Twitter в заговоре против себя
Стал известен приоритетный кандидат на усыновление «дедовского младенца»
Резолюцию о нарушении Киевом прав человека в Крыму назвали заделом на будущее
На музыкальном фестивале в мексиканском курортном городе произошла стрельба
«Би-би-си» сочла преднамеренной утечку эпизода «Шерлока» в России
Бишкек уточнил число погибших в авиакатастрофе
Другие материалы рубрики
00:09 Сегодня
Министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед объявляет о создании блока

НАТО с Кораном и гуриями

Саудовская Аравия строит собственный военный блок
15:16 Сегодня

В Индии арестовали портного — серийного педофила

13:56 Сегодня

Россия передала Польше расшифровку самописца разбившегося лайнера Качиньского

14:20 Сегодня

Убийцу посла Карлова похоронили на безымянном кладбище в Анкаре

07:00 14 января 2017
Монастырь Мар Маттай

«Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель»

Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами
10:36 Сегодня

Россиянина заподозрили в подготовке убийства бывшего премьер-министра Черногории

14:07 Сегодня

Штайнмайера обеспокоили слова Трампа об устаревшей НАТО

12:54 Сегодня

Глава британской разведки публично процитировал «досье Трампа»

00:07 10 января 2017
Перуанские шаманы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа во время предновогоднего гадания. 29 декабря 2016 года

Семена мрачного будущего

Федор Лукьянов о том, как русский фактор меняет американскую политику
17:32 14 января 2017

Дания решила увеличить военные расходы из-за российской угрозы

12:28 Сегодня

Жертвами снегопадов в Японии стали три человека

11:35 Сегодня

В Испании арестовали вербовщика ИГ из Марокко

Россия
«Каждый раз перед нападением я видела эти сумасшедшие глаза»
Женщину, которую избивали и чуть не сбросили с 16 этажа, могут осудить на 10 лет
«Там продавали рюмки с гербами и тарелки»
Почему Исаакиевский собор должен быть храмом, а не музеем
ФАС обнаружила завышенные цены на сотню препаратов от ВИЧ и туберкулеза
Путин установил День Нацгвардии
«Мужчина ищет друга»
Как жилось российским геям в «лихие девяностые»
Предложение Трампа о ядерной сделке с Россией сочли попыткой начать диалог
Уголовный кодекс предложили зачистить от упоминаний смертной казни
Все материалы
Мир
Министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед объявляет о создании блокаНАТО с Кораном и гуриями
Саудовская Аравия строит собственный военный блок
Монастырь Мар Маттай«Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель»
Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами
Лошадиные силы
Мустанги, воспитанные за решеткой, несут службу на границе
В Индии арестовали портного — серийного педофила
В Бангладеш 26 спецназовцев отправили на виселицу
Далай-лама XIV«Сто лет назад я был бы среди революционеров»
Далай-лама XIV об основах буддизма, избрании Трампа и важности образования
Эффект обратного действия
Теракт в Берлине укрепил позиции Меркель и доверие немцев к стражам порядка
Все материалы
Бывший СССР
Туманный заход
Что на данный момент известно о крушении самолета в Бишкеке
Храм Московского патриархата в Киеве «отбил» бутылки с зажигательной смесью
Бишкек уточнил число погибших в авиакатастрофе
Порошенко понадеялся на эффективное сотрудничество с Трампом
Мародер поживился электрочайниками на месте авиакатастрофы под Бишкеком
Жертву авиакатастрофы под Бишкеком реанимировали после клинической смерти
Байден сравнил евроинтеграцию Украины с полетом на Луну
Все материалы
Финансы
В тени тупика
Как либеральные экономисты готовятся к 100-летию революции
ЦБ устроил массовую проверку частных пенсионных фондов
Московская биржа приостановила торги
Московская биржа сообщила о возобновлении работы
Минтруд предложил ограничить переводы пенсионных накоплений в НПФ
Лягушка на болоте
Загадка теневой экономики
В ЦБ испугались инфляции больше избрания Трампа и Brexit
Все материалы
Бизнес
Триллион из продуктовой корзины
Российские ретейлеры подсчитали прошлогоднюю выручку
Ничего личного
О причинах закрытия печатных медиа
Жадность не порок
На чем экономят миллиардеры
«Детский мир» выведут на Московскую биржу
Украина переориентирует поезда с России на Европу
Роспотребнадзор опроверг информацию о фальсификации четверти продуктов питания
Крупнейшие банки повысили прогнозную стоимость акций и ГДР «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
Glock, стриптиз и «Крепкий орешек»
Как популярные винтовки и пистолеты пробивались на мировой рынок
Сергей ОстапенкоВойна и тир
Какие тайны скрывал устроивший бойню в Москве бывший инструктор по стрельбе
Михаил Попков (справа)Чтобы не настиг злой срок
Зачем пожизненно осужденный ангарский маньяк признается в новых убийствах
Появилось видео посадки Ан-22 на грунт в Мали
Минобороны попросило прощения у семей погибших в авиакатастрофе Ту-154
«Уралвагонзавод» опубликовал фото нового варианта Т-90 для российской армии
Сидящий за 22 убийства Чистильщик понадеялся на помилование
Все материалы
Наука и техника
Натуральный звук
Как революция в мире беспроводных наушников меняет привычную реальность
Стив ДжобсТак говорил Джобс
Раскрыты неизвестные подробности создания iPhone
Упарились
Почему вейпинг признали заразным
Предложен способ похудения без диет и упражнений
Подводного червя-убийцу показали на видео
Игру Portal воссоздали на компьютере Apple 30-летней давности
Определены сроки появления покоряющих Млечный Путь разумных машин
Все материалы
Спорт
Уходим в Австрал
За кого болеть на Открытом чемпионате Австралии-2017
Россиянин Олейник первым в UFC выиграл бой с помощью «удушения Иезекииля»
Роналду бросил мячом в полузащитника «Севильи»
Самедов перешел из «Локомотива» в «Спартак»
Казахстанец придумал шахматы с принцем и принцессой
Отсидевший Емельяненко обозначил сроки возвращения на ринг
В Чехии во время матча по флорболу обрушилась крыша спортзала
Все материалы
Культура
Бен Аффлек«Жалко, что сейчас так не одеваются»
Бен Аффлек о гангстерском кино и об обаянии 1920-х
«Бить трупы не надо»
Насколько правдива сыскная деятельность героев «Шерлока»
Продюсер «Театра.doc» Лисовский обвинил Павленского в избиении актера
«Би-би-си» сочла преднамеренной утечку эпизода «Шерлока» в России
СМИ узнали об эмиграции художника Павленского из России
Элтон Джон и Филипп Киркоров выступили на свадьбе внучки российского миллиардера
Дмитрий Бак«Два года мне пришлось служить в монастыре»
Директор Гослитмузея Дмитрий Бак о классиках, современниках и квартирном вопросе
Все материалы
Интернет и СМИ
Ядерные черви
Как хакеры лишают людей электричества, парализуют больницы и атакуют АЭС
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
«Когда ты знаменит, они позволяют тебе абсолютно все»
Как Instagram-модели развлекаются с богачами ради собственного сетевого бизнеса
Шеф-повар телепроекта «Адская кухня» погиб в ДТП
На Украине отказались от «Битвы экстрасенсов» из-за эфира с российскими военными
Киселев сравнил вейпы и сигареты с «Боярышником»
Бьюти-блогер защитил отца от журналиста-гомофоба
Все материалы
Ценности
Все красавцы удалые
Лицо и изнанка Недели моды в Милане
Ermenegildo Zegna предложил носить спортивные штаны с пиджаками
Dirk Bikkembergs вывернул одежду наизнанку
«Ангел» Victoria's Secret стала лицом Givenchy
Blancpain сделал часы для влюбленных
Мальчишник во Флоренции
За кулисами 91-й Pitti Uomo
Международный салон высокого часового искусства в Женеве
SIHH 2017 в фактах и лицах
Все материалы
Путешествия
Мила България
Чем заняться в Софии любознательному туристу
50 оттенков розового
Что ждет туристов в североафриканском Королевстве Марокко
Британским туристам посоветовали побывать в России в 2017 году
В Крыму помолятся о развитии курортов и удачном туристическом сезоне
Стюардессу британского лоукостера выгнали за съеденный бутерброд
Названо самое дешевое туристическое направление 2017 года
Половину пассажирских поездов обеспечат Wi-Fi до конца года
Все материалы
Из жизни
«Живу обычно, ем летучих мышей»
История москвича, переехавшего в Камбоджу
Качайся как девчонка
Пауэрлифтинг вошел в моду у представительниц прекрасного пола
Проект «Оливье»
Фотоистория о том, чем россияне потчевали себя в Новый год
Ким КардашьянСтарики-разбойники
Выслежена банда преступников-пенсионеров, ограбивших Ким Кардашьян
Пышнотелая балерина прославилась в Instagram искусными фуэте
Подросток пытался сделать себе обрезание при помощи мачете и попал в больницу
Американец вернул в библиотеку взятую 100 лет назад книгу
Все материалы
Красивейшие машины Советского Союза
Самые красивые машины СССР, так и не увидевшие конвейера
Блогер разрезал BMW M5 раскаленным ножом
Enlarge your Lada
Самые нелепые российские лимузины
В Калуге прекратили сборку двух седанов Audi
Редкие «ГАЗы»
5 внедорожников Горьковского автозавода, которые так и не увидели свет
Микрородстер Honda изменили до неузнаваемости
Самые продаваемые машины в России
Самые популярные автомобили российского рынка за минувшие 12 месяцев
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы