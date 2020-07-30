Заключенные выскочили из камер и спасли охранника

В американском штате Джорджия трое заключенных спасли охранника, у которого случился сердечный приступ. Об этом пишет издание Daily Mail.

Помощник шерифа Уоррен Хоббс (Warren Hobbs) упал без сознания и разбил голову возле камеры, в которой находился Митчелл Смоллз (Mitchell Smalls), арестованный за побои и правонарушения, связанные с оборотом наркотиков. Смоллз был единственным, кто это заметил. Он стал стучать по дверям камеры, чтобы разбудить других заключенных. Вскоре к нему присоединились остальные.

Хоббс ненадолго очнулся из-за шума и сумел отпереть одну из камер, в которой находились Терри Лавлесс (Terry Loveless) и Уолтер Уайтхед (Walter Whitehead), также подозреваемые в правонарушениях, связанных с оборотом наркотиков. Они выскочили из камеры и бросились на помощь Хоббсу. Один из них взял его рацию и попытался связался с другими сотрудниками тюрьмы, другой позвал на помощь по телефону.

Хоббс остался жив. Офис шерифа выразил благодарность Смоллзу, Лавлессу и Уайтхеду за своевременную помощь охраннику.

В 2018 году сообщалось, что в Техасе заключенные помогли охраннику при инфаркте. Заключенные заметили, что охраннику плохо, стали колотить по стенам и кричать. Не дождавшись реакции, они вырвались из камеры и привлекли внимание помощников шерифа, которые вызвали скорую помощь.