Заключенные вырвались из камеры и спасли умирающего охранника

Видео: Daily Mail

Бывший надзиратель из американского города Уэтерфорд, штат Техас, поблагодарил заключенных, которые помогли ему при инфаркте. Об этом сообщает WFAA.

Гэри Гримм потерял сознание, когда охранял камеру в здании окружного суда в июне 2016 года. Заключенные заметили, что охраннику плохо, стали колотить по стенам и кричать. Не дождавшись реакции, они вырвались из камеры и привлекли внимание помощников шерифа, которые вызвали скорую помощь.

Гримм не успел лично поблагодарить заключенных, которые спасли ему жизнь. К тому времени, когда он выписался из больницы, их перевели в другие места лишения свободы. Спустя два с половиной года бывший надзиратель рассказал об этом случае на телевидении и воспользовался возможностью, чтобы сказать своим спасителям спасибо.

«Если бы они хотели причинить мне вред, достаточно было просто сидеть и ничего не делать», — утверждает Гримм. По его словам, заключенные могли убить его или взять в заложники и сбежать, но вместо этого отнеслись к нему как к человеку. «Меня не волнует, принимают они наркотики, подделывают чеки или насилуют детей, — говорит он. — Они все равно люди. Мне не должно нравиться то, что они делают, я им не судья и не присяжные».

В 2017 году сообщалось, что заключенный, содержавшийся в Центральном исправительном центре Чикаго, подрался с надзирателями. Чтобы совладать с ним, понадобилось 15 человек.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!