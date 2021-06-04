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Ребенок выпал из окна частного детсада в России

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Астрахани пятилетний ребенок выпал из окна третьего этажа частного детского сада, который находится в многоквартирном доме. Об этом сообщает новостной портал «Астрахань.ру».

Инцидент произошел в четверг, 3 июня. Ребенок вместе с воспитателем и другими детьми был в игровой комнате, но в какой-то момент остался без присмотра и ушел в соседнюю комнату, залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна на бетонное покрытие. Мальчику вызвали скорую помощь. Его госпитализировали, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

В Следственном комитете региона разбираются в обстоятельствах случившегося, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве запертый пьяной матерью на балконе годовалый ребенок упал с 14-го этажа и умер. Женщина закрыла на балконе ребенка, чтобы он не мешал ей спать, мальчик залез на матрас и выпал из окна.

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