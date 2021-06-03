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Запертый пьяной россиянкой на балконе годовалый ребенок упал с 14 этажа и умер

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Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

В Москве запертый пьяной матерью на балконе годовалый ребенок упал с 14-го этажа и умер. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, женщина закрыла на балконе ребенка, чтобы он не мешал ей спать, мальчик залез на матрас и выпал из окна. Также дома в этот момент находился отец.

Информацию о случившемся подтвердили ТАСС источники в правоохранительных органах.

«Ребенок разбился насмерть, выпав из окна многоэтажного дома в столичном районе Орехово-Борисово», — сказал собеседник агентства.

Нагатинская межрайонная прокуратура проведет проверку и установит все обстоятельства случившегося, будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в Кирове Калужской области местный житель оставил на несколько дней восьмилетнего сына одного в квартире и уехал на заработки в Москву.

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