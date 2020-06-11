В России оставленный отцом на несколько дней ребенок упал с пятого этажа и выжил

В Кирове Калужской области местный житель оставил на несколько дней восьмилетнего сына одного в квартире и уехал на заработки в Москву. Ребенок попытался выйти на улицу через окно пятого этажа и упал. Об этом РИА Новости сообщили в региональной прокуратуре.

По версии Следственного комитета (СК), мальчик вышел на балкон, увидел на улице своих знакомых и выпрыгнул к ним. После падения ребенок выжил, но получил множественные травмы. В настоящий момент он находится в реанимации.

«В связи с произошедшим прокуратура проверяет соблюдение прав восьмилетнего ребенка, в том числе со стороны его законного представителя, органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре.

В региональном управлении СК уточнили, что мать мальчика лишена родительских прав, однако семья не стоит на учете как неблагополучная.

Ранее в Зеленограде 10-летний ребенок, страдающий лунатизмом, выпал из окна квартиры на шестом этаже и выжил. Он упал на куст, который смягчил падение. После этого мальчика госпитализировали с закрытой травмой живота, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой. Его отец не понял, что ребенок идет к окну в состоянии сна.

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