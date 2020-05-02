Двое детей выпали из окна и разбились в Москве

Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве. Об этом в субботу, 2 мая, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника канала, происшествие случилось, когда мальчики находились дома с матерью. Погибшим было восемь и одиннадцать лет.

В настоящее время на месте работают экстренные службы и правоохранители. Другие подробности не приводятся.

По данным источника ТАСС, семья проживала на улице Талалихина. По предварительной версии, родственники не уследили за детьми.

В марте сообщалось, что из окна 16-го этажа дома в Москве выпал 15-летний подросток. Он погиб на месте от полученных травм.

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