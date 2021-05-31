В России полуторагодовалая девочка упала в ведро с хлоркой в детском саду

В детском саду в поселке Ноглики на Сахалине полуторогодовалая девочка упала в ведро с хлоркой. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Инцидент произошел утром 31 мая. По предварительной информации, девочка, перегнувшись через край 20-литрового ведра с раствором для обработки инвентаря, попала в него и в этот момент была поймана сотрудницей детского сада.

Пострадавшей оказана первая медицинская помощь. Ребенок находится в сознании в ногликской центральной районной больнице вместе с матерью. Врачи говорят, что здоровью девочки ничего не угрожает. Для дальнейшего наблюдения и лечения ребенка перевезут на борту санавиации в детскую областную больницу.

«В "Березке" (детский сад — прим. «Ленты.ру») проводится служебная проверка, работают правоохранительные органы. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении на странице администрации городского округа Ногликский в Instagram.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. Прокуратура района организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в детском саду в Ивановской области двухлетнюю девочку ошпарило кипятком в результате прорыва батареи. Ребенок получил ожоги спины, ягодиц и плеч.