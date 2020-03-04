В российском детском саду ребенок накормил сверстников ядом от грызунов

Пять воспитанников детского сада города Воскресенска Московской области были госпитализированы с диагнозом отравление химическим веществом. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, один из детей взял с полки яд для уничтожения грызунов и накормил им сверстников. Пятерых воспитанников дошкольного учреждения доставили в больницу, где им было проведено промывание желудка. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угождает.

Сейчас следователями устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В декабре 2018 года произошло массовое отравление воспитанников детских садов на юго-западе Москвы. По данным Роспотребнадзора, пострадали 127 детей из семи дошкольных учреждений. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что источником некачественной продукции стало предприятие в Липецке.

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