В российском детсаду двухлетнюю девочку ошпарило кипятком из прорванной батареи

В детском саду в Ивановской области двухлетнюю девочку ошпарило кипятком в результате прорыва батареи. Ребенок получил ожоги спины, ягодиц и плеч. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, девочка играла на полу у батареи в тот момент, когда сорвало кран. В группе в момент аварии было десять детей. Пострадавшая девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В августе прошлого года в Приморье восьмимесячный ребенок умер после того, как родители пролили на него кипяток и более суток не вызывали врача. По факту смерти мальчика возбудили уголовное дело.