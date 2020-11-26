Экс-полицейского предложили посадить на 14 лет за взятого в рабство россиянина

В Аксубаевском районном суде (Татарстан) прокурор в ходе прений попросил 14 лет колонии строгого режима для бывшего полицейского Динара Гафиятова, который, как считает следствие, захватил и удерживал в рабстве россиянина. Об этом в четверг, 26 ноября, в своем Telegram-канале сообщает «Зона права».

Гафиятов обвиняется по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 127.2 («Использование рабского труда») УК РФ. Требование прокурора поддержал и потерпевший Идрис Садыков.

Садыков рассказал, что во время пребывания в рабстве на ферме отца полицейского подвергался физическим наказаниям. Его избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. При этом полицейский угрожал в случае отказа от работы на ферме завести на Садыкова уголовное дело.

11 июля сообщалось, что Садыков обратился в Следственный комитет России (СКР) с жалобой, что он находился несколько недель в рабстве у полицейских.

Потерпевший рассказал, что был в гостях, когда к его знакомому приехали сотрудники ОМВД по Нурлатскому району по подозрению в ограблении магазина. Ночью два брата-полицейских отвезли Садыкова в село Новое Демкино, где заставили работать на ферме своего отца.

По словам потерпевшего, он был не первым, кого полицейские насильно заставили работать на ферме. Садыков был в рабстве в течение 20 дней. Его отпустили только после того, как его сестра обратилась в правоохранительные органы. После того как история Идриса Садыкова получила огласку, Динар Гафиятов был уволен из органов внутренних дел. В настоящее время бывший оперативник отрицает свою вину.