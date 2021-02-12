Младенец обжегся углем из кальяна в кафе в центре Москвы

В Москве в одном из кафе в центре города 11-месячный младенец получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Об этом сообщили в столичном управлении прокуратуры, передает РИА Новости в пятницу, 12 февраля.

Инцидент произошел ночью 11 февраля, ребенок находился в кафе на Солянке с матерью. Младенца госпитализировали.

По факту произошедшего начата проверка. В частности, в прокуратуре собираются проверить качество оказываемых услуг в кафе.

Ранее в Приморье 8-месячный ребенок умер после того, как родители пролили на него кипяток и более суток не вызывали врача. По факту смерти мальчика возбудили уголовное дело.