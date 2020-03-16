Аниматор высыпала ребенку на голову сухой лед на детском празднике в Москве

В Москве на праздновании детского дня рождения аниматор высыпала сухой лед на голову четырехлетнему ребенку — имениннику, сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

По данным канала, так называемое химическое шоу было частью развлекательной программы. Аниматор под конец праздника высыпала вещество мальчику на голову, в результате чего повалил густой дым, а ребенок закричал от боли. Он получил ожоги лица и головы I и II степени.

По факту произошедшего проводится проверка.

28 февраля знаменитый блогер Катерина Диденко устроила вечеринку в банном комплексе в честь дня рождения. В качестве сюрприза муж именинницы высыпал 25 килограммов сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа, вдыхание которого опасно для человека. Гости не подозревали об этом и прыгнули в воду. Погибли трое, в том числе муж блогерши Валентин Диденко. Некоторые пользователи сети раскритиковали блогершу и обвинили в желании «похайповать».

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