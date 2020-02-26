В российском детсаду включили песню про водку, пиво и вино на Масленицу

Видео: vk.com/news59

В одном из детских садов Перми на празднике в честь Масленицы детям включили песню группы «Балаган лимитед» про водку, пиво и вино. Видео с детского утренника опубликовало издание 59.RU на своей странице во «ВКонтакте».

По информации издания, ролик был снят в детсаду «Гармония». На размещенных в сети кадрах видно, как дети вместе со взрослыми танцуют под песню со словами: «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино, в общем, — отравилися».

Отец одного из воспитанников учреждения в разговоре с изданием отметил: «У нас в детском саду провели праздник с репертуаром явно не детского содержания. Будем обращаться в Роспотребнадзор для инициации проверки по данному факту». Однако заведующая детсадом заявила, что видео было снято не в «Гармонии», поскольку реальный цвет фасада здания не совпадает с цветом фасада на опубликованных кадрах.

Вместе с тем методист детсада «Гармония» объяснила произошедшее тем, что при отборе детских песен некоторые из них могли не дослушать до конца. «Услышали, что песня веселая, задорная, и выключили.(...) Скорее всего, дети услышали только зажигательный ритм и не разобрали слов», — предположила собеседница издания.

В департаменте образования Перми прокомментировали ситуацию, напомнив, что для детсадов утвержден список разрешенных песен и проигранная композиция в него не входит. По факту произошедшего будет проведена проверка.

Ранее в Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы посетителям поставили песню певца и стриптизера Александра Пистолетова «Я новый российский пират». В сети появилось видео, на котором аниматоры в костюмах героев из детских мультфильмов играют с детьми в атриуме магазина, пока на фоне играет музыка из порноклипа Пистолетова.

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