В Детском мире включили песню порно-певца Пистолетова

Двач / Вконтакте

В Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы посетителям поставили песню певца и стриптизера Александра Пистолетова «Я новый российский пират». Видео детского праздника появилось во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах аниматоры в костюмах героев из детских мультфильмов играют с детьми в атриуме магазина, пока на фоне играет музыка из порноклипа Пистолетова.

В пресс-службе магазина радиостанции «Говорит Москва» пояснили, что музыку поставили посетители, она якобы звучала из портативных колонок группы подростков, которые и сняли видео. «После просьбы уполномоченного сотрудника выключить звук и не использовать собственное акустическое оборудование на территории ЦДМ инцидент был исчерпан», — отметили в пресс-службе.

Александр Пистолетов прославился в интернете своими эпатажными клипами эротического содержания.

Ранее в сети появилось видео, на котором школьники поют «Владимирский централ» на уроке. На кадрах видно, что большинство ребят хорошо знают припев песни. Запись опубликовал один из родителей, которого возмутил музыкальный выбор педагога.

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