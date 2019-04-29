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Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»

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Bloknot Krasnodar / YouTube

Учащиеся краснодарской школы №84 на уроке музыки спели песню Михаила Круга «Владимирский централ», видео с урока разошлось по социальным сетям. Об этом сообщает «Российская газета» в понедельник, 29 апреля.

На кадрах видно, что большинство ребят хорошо знают припев шлягера. По данным издания, запись опубликовал один из родителей, которого возмутил музыкальный выбор педагога. «Когда я учился в школе, на уроках музыки рассказывали о Шостаковиче и Скрябине», — сказал он.

Между тем в учебном учреждении уверяют, что коллективное исполнение «Владимирского централа» происходило не на уроке. Как сообщает портал «Панорама», композицию школьникам предложил выбрать учитель. Девочки остановились на песне Артура Пирожкова, а мальчики выбрали хит автора и исполнителя песен в жанре русский шансон Михаила Круга.

«Владимирский централ» — тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимире.

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