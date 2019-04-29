Учительницу наказали за «Владимирский централ» в исполнении семиклассников

Учительница музыки из краснодарской школы получила замечание после того, как на ее уроке учащиеся седьмого класса спели песню Михаила Круга «Владимирский централ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В администрации города рассказали, что на этом уроке дети познакомились с музыкой народов мира и современными популярными песнями. В том числе была затронута тема французского и русского шансона, и ученики решили исполнить «Владимирский централ».

«Учитель своевременно не придала значения смыслу этой песни и позволила учащимся исполнить ее», — отметили в мэрии. Учительница признала, что выбор композиции был неудачным.

Видео, на котором школьники поют «Владимирский централ», появилось в сети ранее 29 апреля. На кадрах видно, что большинство ребят хорошо знают припев песни. Запись опубликовал один из родителей, которого возмутил музыкальный выбор педагога.

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