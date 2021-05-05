Тело блогерши нашли в лесу под Екатеринбургом

В лесу под Екатеринбургом нашли тело 28-летней блогерши Кристины Журавлевой. Об этом E1.RU сообщил источник в следственных органах.

По словам собеседника издания, девушку нашли в середине апреля. Пока нет данных, идет ли речь о самоубийстве, или Журавлеву убили.

Как пишет E1.RU, у девушки был блог о стиле и красоте на 57 тысяч подписчиков. Некоторое время назад она внезапно прекратила его вести, чем вызывала беспокойство друзей и читателей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в трансформаторной будке нашли тело восьмилетнего мальчика, которого искали несколько дней. Ребенок пропал 2 мая в селе Шаумяна Кизлярского района после того, как ушел на прогулку. К поискам мальчика присоединились местные жители, а также добровольцы поисково-спасательных отрядов всей республики. Предположительно, в будке ребенок пытался спрятаться от дождя, и погиб от удара током от оголенных проводов.