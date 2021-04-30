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Стала известна судьба третьего ребенка зарезавшей семью россиянки

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Третьего ребенка россиянки, которая зарезала свою семью во Владивостоке, поместили в реабилитационный центр. О его судьбе рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах Приморского края.

По данным собеседника агентства, предварительно, ребенок во время убийства находился в детском саду.

Ранее стало известно, что во Владивостоке задержали многодетную мать по подозрению в убийстве мужа и двоих детей. На месте преступления, в квартире по улице Толстого, нашли тела 40-летнего мужчины и его пятилетних детей с колото-резаными ранами. После убийства женщина завернула тело мужа в полиэтилен, тела детей положила в сумку, села в машину и уехала смотреть кино в центре города, где ее и задержали.

По данным LIFE SHOT, женщина убила детей из-за того, что не любила их в связи с задержкой в развитии. С супругом они часто ссорились из-за измен, они разводились в 2014 году, но снова поженились в 2019-м. Предположительно, россиянка убила мужа и детей под воздействием алкоголя и лекарственных препаратов.

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