Зарезавшего жену у торгового центра в Москве приговорили к восьми годам колонии

Суд вынес приговор мужчине, который в сентябре 2020 года зарезал жену у торгового центра «Каширская Плаза» в Москве. Он проведет восемь лет в колонии строгого режима. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает ТАСС.

Его признали виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

36-летний уроженец Узбекистана Илхам Ташматов убил жену на глазах прохожих — они вызвали полицию, увидев, что мужчина избивает женщину. К приезду сотрудников правоохранительных органов она скончалась от ножевых ранений. По словам Ташматова, причиной преступления стала ревность.

В начале апреля сообщалось, что расчленившего жену после разговора о разводе жителя Санкт-Петербурга отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу по решению суда, он освобожден от уголовной ответственности. В июле минувшего года мужчина пять раз ударил жену топором, после чего расчленил ее тело.