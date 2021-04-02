Суд отправил в СИЗО убившего жену главного нефролога Петербурга

Главный нефролог Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александр Земченков, задержанный за убийство жены, отправится в СИЗО по решению суда. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что Александр Земченков сам заявлял в полицию о ее пропаже 11 лет назад.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков поссорился с супругой и убил ее. Тело женщины он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы отвести от себя подозрения, он обратился с заявлением о пропаже супруги в полицию, уверяя, что та ушла из дома и пропала без вести. Через несколько месяцев после преступления Земченков съехался с новой возлюбленной.

На допросе врач признался, что боялся скандала в случае развода и решил убить жену, чтобы уйти к другой женщине.