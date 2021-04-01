Раскрыты подробности убийства жены главным нефрологом Петербурга

Главный нефролог Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александр Земченков, задержанный за убийство своей жены, сам заявлял в полицию о ее пропаже 11 лет назад. Подробности истории сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года Земченков поссорился с супругой и убил ее. Тело женщины он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы отвести от себя подозрения, он обратился с заявлением о пропаже супруги в полицию, уверяя, что та ушла из дома и пропала без вести.

Как уточняет Telegram-канал Mash, ссоры в семье врачей были постоянно, а за несколько дней до убийства жена узнала о возможной любовнице супруга.

Через несколько месяцев после преступления Земченков съехался с новой возлюбленной.

Ранее на допросе врач признался, что боялся скандала в случае развода и решил убить жену, чтобы уйти к другой женщине.