На полицейского завели дело из-за убившего жену россиянина

В городе Бердске Новосибирской области возбудили дело на полицейского, который отпустил домой после профилактической беседы россиянина, задержанного из-за угроз убийством жене. Вернувшись в квартиру, мужчина убил супругу. Об этом в среду, 31 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Анастасия Кулешова.

Сотрудника полиции подозревают в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, 28 марта правоохранитель заступил на дежурство. На следующий день в дежурную часть поступило сообщение от женщины, что муж ей угрожает убийством. Мужчину задержали, провели с ним беседу и отпустили.

После этого он убил жену и сообщил об этом в полицию. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый также напал на своего отца и ударил его ножом в шею.