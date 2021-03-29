Россиянин убил жену после профилактической беседы с полицейскими

Житель города Бердска Новосибирской области убил свою жену после профилактической беседы в отделении полиции, откуда его отпустили домой. В отношении полицейских проводится проверка. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщает региональное управление МВД России.

Мужчину задержали из-за угроз убийством в адрес супруги. После беседы с правоохранителями его отпустили. Вернувшись в квартиру, он убил жену и сообщил об этом в полицию. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый также напал на своего отца и ударил его ножом в шею.

Уточняется, что сотрудники полиции могут быть уволены из органов правопорядка за бездействие. Если их вина будет доказана, они понесут «наказание в соответствии с законодательством РФ», а их руководители — строгую дисциплинарную ответственность.