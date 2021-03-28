Заключенные устроили бунт и взяли в заложники надзирателя тюрьмы

В тюрьме в штате Оклахома (США) заключенные устроили бунт и взяли в заложники надзирателя. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудник исправительного учреждения был атакован, когда доставлял лекарственные препараты заключенным. Преступники связали его и отобрали ключи.

Отмечается, что на время инцидента в учреждении был задействован протокол, при котором всех заключенных заперли в камерах. Позже надзиратель был освобожден. Его госпитализировали.

По данным телеканала, один из заключенных, удерживавший в заложниках надзирателя тюрьмы, был застрелен сотрудниками полиции.

В августе 2020 года сообщалось, что двое заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Оклахома с помощью простого способа. Они спустились из окна 12-го этажа исправительного учреждения по самодельной веревке из простыней. Осужденные привязали конец 100-метровой веревки к ножке металлического стола и разбили окно, чтобы спуститься на землю. В их камере полицейские обнаружили нарисованную от руки схему тюрьмы.