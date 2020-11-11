Заключенные вырыли подкоп и сбежали из тюрьмы

В бразильском штате Парана осужденные вырыли подкоп и сбежали из государственной тюрьмы Пату-Бранку. Об этом сообщает Globo.

Военная полиция обнаружила пропажу 11 заключенных, пятеро из них уже задержаны. На выходе из туннеля они попали на камеры наблюдения. Отмечается, что на территории тюрьмы также выявлен предполагаемый сообщник.

В августе сообщалось, что двое заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Оклахома с помощью простого способа. Они спустились из окна 12-го этажа исправительного учреждения по самодельной веревке из простыней. Осужденные привязали конец 100-метровой веревки к ножке металлического стола и разбили окно, чтобы спуститься на землю. В их камере полицейские обнаружили нарисованную от руки схему тюрьмы.