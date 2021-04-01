Главного нефролога Петербурга задержали по подозрению в убийстве пропавшей жены

Главного нефролога (специалиста по почкам) Санкт-Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александра Земченкова задержали по подозрению в убийстве жены, доктора роддома №6 Ирины Земченковой, которая пропала 11 лет назад. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следственный комитет Петербурга расследует дело об убийстве более 10 лет, эта версия рассматривалась СК с самого начала, однако доказательств вины врача не нашлось.

Земченкова задержали накануне по месту жительства и доставили в изолятор временного содержания. Следствие считает его причастным к исчезновению супруги 23 февраля 2010 года. Тогда СК не проверили записи с камер уличного видеонаблюдения, обыски в квартире провели только спустя два месяца после исчезновения.

Как сообщает издание, в период исчезновения супруги у нефролога был роман с женщиной, которая сейчас приходится ему супругой, и также работает врачом.

По версии следствия, Земченков убил жену дома, затем поместил тело целиком в автомобиль и вывез его на машине в Ленобласть. Земченков вину не признает.

СК занялся делом после того, как на личный прием к главе Следственного комитета (СКР) России Александру Бастрыкину попал 92-летний отец пропавшей доктора Земченковой. Тогда Бастрыкин остался недоволен работой сотрудников ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

10 февраля стало известно об обнаружении в лесу Всеволожского района Ленинградской области расчлененного тела женщины. Погибшей было 37 лет. Об ее исчезновении сообщил в полицию брат. По подозрению в убийстве задержан 64-летний пенсионер.