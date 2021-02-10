Раскрыты подробности убийства и расчленения женщины под Петербургом

Раскрыты подробности убийства и расчленения сотрудницы отдела ипотечного кредитования российского банка под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Подозреваемый в магазине познакомился с двумя женщинами и пригласил их к себе домой. Там компания устроила застолье с караоке. Позже одну из дам хозяин отправил домой на такси. Когда он вернулся, вторая гостья стала предъявлять ему претензии в связи с тем, что ее куртку разорвали собаки. Когда и где это произошло, не уточняется.

Мужчина рассказал следователям, что он так разозлился на гостью, что ударил ее. Она упала, ударившись головой о кафельный пол. Поняв, что женщина мертва, подозреваемый расчленил тело топором, сложил останки в пакеты и выкинул их в канаву.

Выйти на след подозреваемого помогла следователям его невестка. Она была после убийства у него дома и видела, как он оттирает бурые пятна на полу. Невестка сообщила об этом в полицию, после чего исчезла.

Ранее 10 февраля стало известно об обнаружении в лесу Всеволожского района Ленинградской области расчлененного тела женщины. Погибшей было 37 лет. Об ее исчезновении сообщил в полицию брат. По подозрению в убийстве задержан 64-летний пенсионер.