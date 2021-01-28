Россиянина посадили за убийство и расчленение матери

Московский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 39-летнего жителя Сергиева Посада за убийство и расчленение матери. Об этом сообщила «Московскому комсомольцу» старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Московской области Виктория Кузнецова.

По данным газеты, 59-летняя Наталья, работавшая бухгалтером в частной компании, пропала в марте 2019 года. Вскоре по подозрению в ее убийстве задержали сына. На допросе он рассказал, что с детства ненавидел мать, которая после развода оставила его с отцом, а себе забрала младшего сына. Однако на протяжении всей жизни она помогала старшему сыну — оплачивала ему и внукам съемную квартиру, давала деньги, при этом периодически прекращала его финансировать, предлагая ему самому заботиться о себе и своей семье.

11 марта 2019 года женщина приехала навестить внуков, а сын предложил подвезти ее на машине до дома. По дороге между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил мать. Ее тело он так и оставил на пассажирском сиденье — пристегнутым ремнем. Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, один из них заглянул в салон. Сын сказал, что мать уснула, и попросил полицейского ее не тревожить. Инспектор поверил и отпустил убийцу.

Мужчина увез убитую в лес, спрятал тело в овраге, а на следующий день вернулся с топором. Он отрубил голову и кисти рук погибшей, чтобы ее невозможно было опознать. Фрагменты он выбросил в другом месте. После сокрытия тела сын забрал банковские карты матери и оплатил с них свои долги и кредит на машину, а также купил новую мебель. Следователи установили, что убийство было спланированным — он знал, что мать копит на дом, и решил на ее средства поправить свое финансовое положение.

После задержания мужчина совершил попытку суицида и оказался в психиатрической клинике. Эксперты признали его вменяемым.