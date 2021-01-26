Вытолкнувший молодую жену из окна российский полицейский получил 14 лет

Тобольский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего российского полицейского Павла Осинцева за убийство молодой жены Галины Маргановой. Об этом сообщает Znak.com.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он также должен выплатить двум сестрам погибшей по 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд назначил Осинцеву более суровое наказание, чем просил прокурор —12,4 лет.

Суд признал Осинцева виновным также в истязании жены, но срок давности по этому обвинению истек. Из приговора следует, что 3 октября 2019 года мужчина избил супругу, а затем умышленно вытолкнул ее из окна головой вниз, пытался скрыть следы преступления, а скорую вызвал позднее, чтобы отвести от себя подозрения.

25-летняя Марганова выпала из окна четвертого этажа жилого дома, она скончалась в машине неотложки. Осинцев заявлял, что его жена совершила суицид.

В ходе расследования было установлено, что муж с ноября 2015 по апрель 2019 года истязал Галину. Он ее регулярно избивал по голове и телу, сдавливал шею руками, разбивал нос. Осинцев подвергал жену побоям дома, в машине, на улице, совершал насильственные действия, причинял ей физические и психические страдания.