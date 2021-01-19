Зарезавшему жену под арестом российскому полицейскому запросили 19 лет

Во Владикавказе на суде по делу об убийстве местной жительницы 22-летней Регины Гагиевой прокурор запросил 19 лет лишения свободы для обвиняемого в преступлении — бывшего мужа погибшей 32-летнего бывшего полицейского Вадима Техова. Об этом сообщает «Зона права» в своем Telegram-канале.

В ходе прений сторон поддерживающий государственное обвинение прокурор просил суд признать Техова виновным в побоях, угрозе убийством, покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и в грабеже.

По версии следствия, житель Владикавказа Вадим Техов, находившийся под домашним арестом, в сентябре 2019 года пришел на работу к бывшей жене Регине Гагиевой и нанес ей не менее 10 ударов ножом. Позже 22-летняя женщина, не приходя в сознание, умерла в больнице. Родные и друзья Гагиевой рассказывали, что Техов и раньше избивал бывшую жену и угрожал ей убийством.

Позже выяснилось, что Техов неоднократно нарушал меру пресечения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников уголовно-исполнительной инспекции республиканского управления ФСИН.

26 января на процессе с последним словом перед судом выступит обвиняемый, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.