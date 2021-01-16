Убийцу редактора российского регионального портала задержали

Полицией задержан муж убитой российской журналистки, главного редактора регионального портала «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства утверждает, что мужчина признался в убийстве жены. Возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал Mash уточнил, что супруг женщины сам сдался полиции и рассказал, что причиной конфликта стал бракоразводный процесс. Женщина пожаловалась брату и подруге, что ее муж хочет забрать детей, и попросила о помощи. Конфликт перерос в драку, в ходе которой Алексей (муж журналистки) схватил нож и убил Шеплякову, после чего похитил двух сыновей.

Как выяснилось позднее, он повез детей к родственникам в Тверь, где и был задержан.

Ранее стало известно, что тело Шепляковой с десятью ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. Главный подозреваемый — муж погибшей — скрылся с места происшествия вместе с детьми.