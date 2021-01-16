Появились подробности конфликта убитой российской журналистки и ее мужа

Подозреваемый в убийстве российской журналистки — редактора Рязанского информационного портала 33-летней Жанны Шепляковой — супруг сильно ревновал погибшую и неоднократно угрожал ей убийством. Подробности семейного конфликта, 16 января, со ссылкой на подругу Шепляковой, публикует издание «Комсомольская правда».

По данным подруги погибшей, 37-летний Алексей изводил женщину ревностью, хотя сам якобы был неверен. Во время совместной поездки на конференцию в Сочи он не разрешал Шепляковой выходить из номера. А в октябре 2019 года после возвращения из командировки, встретил жену в аэропорту, после чего вывез в лес и начал угрожать убийством, требуя признаний в измене.

Осенью 2020 года Жанна Шеплякова познакомилась с другим молодым человеком и потребовала развода от мужа. В ноябре супруг согласился, забрал вещи и съехал из квартиры. После чего он похитил одного из сыновей на выходе из школы и увез его в Тверь. Но позже вернул мальчика.

15 января Алексей неожиданно приехал к Шепляковой и потребовал отдать детей. За несколько минут до трагедии она написала в мессенджере сообщения своему брату и близкой подруге, что приехал муж, и она в опасности.

Ранее 16 января, сообщалось, что в Рязани в собственной квартире найдена убитой 33-летний редактор регионального новостного портала «Рязань.Лайф» Жанна Шеплякова. Тело женщины с десятью ножевыми ранениями было обнаружено вечером 15 января. Главный подозреваемый — муж погибшей — скрылся с места происшествия.

Позже мужчина был задержан полицией, он сообщил, что причиной расправы над супругой стал сложный бракоразводный процесс.