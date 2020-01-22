На офицера ФСИН завели дело за покрывательство особо опасного преступника

Во Владикавказе против 46-летнего подполковника, начальника Иристонской уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии возбудили уголовное дело по статье 293 («Халатность») УК РФ. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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В ноябре 2019 года в Северной Осетии бывший полицейский 31-летний Вадим Техов убил бывшую жену 22-летнюю Регину Гагиеву. Она неоднократно обращалась в полицию с жалобами на побои и издевательство, однако сотрудники МВД никак не реагировали. Впоследствии Техов убил Гагиеву кухонным ножом. Для совершения преступления он сбежал из-под домашнего ареста, под который был помещен судом за совершение особо тяжкого преступления.

По данным ведомства, подполковник ФСИН с 15 июня по 28 июля 2019 года вовремя не проинформировал следствие о нарушениях домашнего ареста Теховым. Таким образом, было допущено убийство Гагиевой. В настоящее время офицер задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

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