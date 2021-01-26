Россиянин отрубил сестре голову из-за наследства

В Краснодарском крае задержан 46-летний россиянин, которого подозревают в убийстве своей сестры. Об этом во вторник, 26 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 января в станице Казанской 55-летняя потерпевшая пришла в гости к своему брату. Выпив алкоголя, родственники решили обсудить ряд вопросов о наследстве, оставшемся после смерти родителей, что привело к ссоре и взаимным оскорблениям. В какой-то момент оба вышли на улицу, и мужчина, схватив топор, отрубил своей сестре голову. После чего подозреваемый вернулся домой и лег спать, бросив обезглавленное тело на улице.

Проходившие мимо соседи утром увидели погибшую и сообщили в полицию. Подозреваемый был задержан. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, в рамках расследования в отношении обвиняемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

1 сентября 2020 года сообщалось, что житель Бурятии отрубил 5-летней племяннице пальцы из-за мобильного телефона, который ребенок случайно разбил.