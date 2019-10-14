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Россиянин заподозрил ребенка в воровстве и изуродовал его топором

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Житель Лешуконского района Архангельской области Павел Кожевников обезобразил топором лицо подростка, которого он заподозрил в воровстве, — суд приговорил мужчину к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, Кожевников заподозрил 14-летнего жителя села Вожгора в воровстве. Под предлогом покататься он вывез подростка из села к свалке, там вытащил его из автомобиля и начал угрожать отрубить ему руки и голову. Затем Кожевников провел острием топора по лицу подростка и оставил резаную рану щеки.

Мальчик смог вырваться и убежать, встретившиеся ему по пути люди отвезли его в больницу. Медики сообщили, что из-за раны от топора на щеке останется рубец, который нельзя будет убрать без хирургического вмешательства, в связи с чем травма расценивается как «неизгладимое обезображивание лица».

Кожевникова признали виновным по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение малолетнему ребенку тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Ранее сообщалось, что житель Удмуртии почти год избивал своего девятилетнего пасынка разными предметами, в том числе деревянной битой, ему предъявили обвинения по части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание малолетнего»), а также части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Подозреваемый вину не признал. Мать ребенка знала об избиениях, но не приняла никаких мер — ее ограничили в родительских правах.

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