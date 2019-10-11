Россиянин почти год избивал пасынка деревянной битой

Житель Удмуртии почти год избивал своего девятилетнего пасынка разными предметами, в том числе, деревянной битой. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина избивал ребенка с октября 2018 года по июль 2019-го. Избиения начинались по малозначительным поводам из личной неприязни, заявили в ведомстве.

В начале июля мальчик сбежал из дома. Когда ребенка нашли, на его теле обнаружили многочисленные следы побоев. Позже мальчика изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. Следователи также выяснили, что мать ребенка знала об избиениях, но не приняла никаких мер — ее ограничили в родительских правах.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 117 УК («Истязание малолетнего»), а также части 2 статьи 112 УК («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Подозреваемый не признал вину.

9 октября сообщалось, что в Северодвинске женщина избила ребенка в коляске. На снятой очевидцами записи видно, как женщина сначала пытается успокоить малыша, после чего садится на корточки и начинает что-то искать в траве. Не обнаружив нужную ей вещь, женщина набрасывается на ребенка и несколько раз бьет его.

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