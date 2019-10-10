Ударившая ребенка в коляске россиянка избежит изъятия детей

Оснований для изъятия детей у жительницы Северодвинска, которая ударила ребенка в коляске, нет. Следователи пришли к такому выводу после осмотра малыша врачами. Об этом сообщили в Следственном комитете по Архангельской области, передает РИА Новости.

Правоохранительным органам также удалось установить личность женщины — ею оказалась 30-летняя местная жительница, которая находится в декрете. СК подключил органы опеки и комиссию по делам о несовершеннолетних.

9 октября стало известно, что в Северодвинске неизвестная женщина избила ребенка в коляске. На снятой очевидцами записи видно, как женщина сначала пытается успокоить его, после чего садится на корточки и начинает что-то искать в траве. Не обнаружив нужную ей вещь, женщина набрасывается на ребенка и несколько раз бьет его.

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