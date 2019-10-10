Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

По словам Стилиди, директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей. «Зарплата моих замов и моя лично — ниже, чем у многих уже ставших известными врачей из отделений трансплантации костного мозга и химиотерапии гемобластозов», — заявил он.

Ранее в онкоцентре Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения. Ежемесячных зароботок среднего медперсонала НИИ детской онкологии и гематологии составляет от 39,1 до 124,5 тысячи рублей, сотрудника НИИ клинической и экспериментальной радиологии — от 47,6 до 130 тысяч рублей, зарплата сотрудника НИИ клинической онкологии — от 40 до 146,4 тысячи рублей.

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30 сентября стало известно, что все онкологи центра Блохина пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях.

Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В Минздраве встали на сторону руководства центра и упрекнули заявивших об увольнении четырех врачей в нарушении врачебной этики.

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