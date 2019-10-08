В онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина рассказали о минимальных и максимальных зарплатах врачей и медсестер учреждения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что зарплата среднего медперсонала НИИ детской онкологии и гематологии составляет от 39,1 до 124,5 тысячи рублей, сотрудника НИИ клинической и экспериментальной радиологии — от 47,6 до 130 тысячи рублей, зарплата сотрудника НИИ клинической онкологии — от 40 до 146,4 тысячи рублей.

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Ранее «Альянс врачей» опубликовал на YouTube видео с заявлением одной из медсестер онкоцентра. По ее словам, она и другие медсестры учреждения получают ежемесячную зарплату от двух до пяти тысяч рублей.

30 сентября стало известно, что все онкологи центра Блохина пригрозили руководству массовым увольнением. Медики обвинили новое руководство центра в травле и несправедливом распределении зарплат. Они также рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на вмешательство Минздрава в конфликтную ситуацию, после чего ведомство направило в центр специальную комиссию.

Руководство в институте Блохина сменилось летом 2019 года. Тогда НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. В Минздраве встали на сторону руководства центра и упрекнули заявивших об увольнении четырех врачей в нарушении врачебной этики.

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