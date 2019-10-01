Решивших уволиться детских онкологов центра Блохина обвинили в нарушении этики

Минздрав России обвинил заявивших об увольнении четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина в нарушении врачебной этики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает «Интерфакс».

В министерстве добавили, что требования директора НИИ Светланы Варфоломеевой являются «абсолютно обоснованными» и соответствуют современным подходам по повышению качества лечения больных. В сообщении также сказано, что эти требования выполняются в других онкологических учреждениях России.

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Отмечается, что ситуацией занимается специальная комиссия, которая будет работать до 10 октября.

Ранее 1 октября врачи НМИЦ онкологии имени Блохина начали увольняться, перед этим пожаловавшись на травлю и проблемы с зарплатами. 30 сентября они опубликовали в интернете видеообращение и рассказали, что пациенты центра содержатся в плохих условиях.

В самом онкоцентре опровергли эту информацию и заявили, что медики направили только заявления на отпуск. 1 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не может контролировать ситуацию в отдельном лечебном заведении.

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