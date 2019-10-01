Кремль прокомментировал новые данные об увольнении детских онкологов

Кремль не может контролировать ситуацию в отдельном лечебном заведении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об увольнении детских онкологов из центра Блохина. Его слова передает радиостанция «Эхо Москвы» во вторник, 1 октября.

Песков напомнил, что этот вопрос находится в компетенции Минздрава, однако в Кремле не знают, обращались ли врачи в ведомство.

По его словам, есть публикация, свидетельствующая о преувеличении объема проблем. «Учреждение работает в обычном режиме. Говорить о параличе нельзя», — отметил он, сославшись на данные СМИ.

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Ранее во вторник появилась информация о том, что врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, пожаловавшиеся на травлю и проблемы с зарплатами, начали увольняться. Накануне медики выложили в сеть видеообращение, в котором рассказали, что пациенты центра содержатся в ужасных условиях.

Между тем в онкоцентре отрицают массовые увольнения сотрудников, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Замдиректора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина Владимир Поляков рассказал, что писали только заявления на отпуск.

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