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10:58, 5 июля 2026Россия

В России оценили попытки Зеленского скрыть потерю Константиновки

Депутат ГД Ивлев: Попытки Зеленского скрыть потерю Константиновки обречены на провал
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Попытки президента Украины Владимира Зеленского скрыть потерю Вооруженными силами Украины (ВСУ) Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) обречены на провал. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы (ГД) от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«В современном информационном пространстве тайн нет, и затея Зеленского обречена на провал», — высказался политик.

По мнению Ивлева, Киев отказывается признать потерю Константиновки и гибель тысяч своих военнослужащих из-за риска обрушения фронта. Депутат ГД предположил, что по мере продвижения Вооруженных сил России подразделения ВСУ начнут дезертировать и массово сдаваться в плен.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на слова Зеленского о готовности провести встречу с российским лидером в Константиновке. Официальный представитель Кремля поприветствовал готовность политика приехать на территорию Российской Федерации.

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